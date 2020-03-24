Госдуме предложили перевести выборы всех уровней в интернет

Выборы всех уровней в Москве смогут проходить в интернет-формате уже с 2020 года. Об этом рассказала создатель соответствующего законопроекта депутат «Единой России» Ирина Белых.
«Дистанционное голосование будет проводиться одновременно с голосованием в традиционном формате», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Выбирать форму голосования россияне будут самостоятельно.
Уточняется, что эксперимент с интернет-выборами могут провести в одном или нескольких избирательных округах. Госдума рассмотрит предложение в апреле, однако правовое управление нижней палаты уже одобрило инициативу.
Нововведение поддерживают и представители «Единой России». При этом в партии отмечают, что новую норму хотят принять не ради голосования по изменениям в Конституции.
Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что Россия должна применять прогрессивные технологии, которые используют в других странах. Политик добавил, что прошлогодний опыт по проведению онлайн-голосования на выборах в Московскую думу можно считать удачным.