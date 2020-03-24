23 марта 2020

Госдуме предложили перевести выборы всех уровней в интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый день голосования 2019. Курган, избирательная комиссия, коиб, выборы, ногти, спортивный зал, бюллетени, избирательный участок, голосование, избиратели, рука
В столице выборы всех уровней смогут проходить в интернете уже с 2020 годаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы всех уровней в Москве смогут проходить в интернет-формате уже с 2020 года. Об этом рассказала создатель соответствующего законопроекта депутат «Единой России» Ирина Белых.

«Дистанционное голосование будет проводиться одновременно с голосованием в традиционном формате», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Выбирать форму голосования россияне будут самостоятельно.

Уточняется, что эксперимент с интернет-выборами могут провести в одном или нескольких избирательных округах. Госдума рассмотрит предложение в апреле, однако правовое управление нижней палаты уже одобрило инициативу.

Нововведение поддерживают и представители «Единой России». При этом в партии отмечают, что новую норму хотят принять не ради голосования по изменениям в Конституции.

Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что Россия должна применять прогрессивные технологии, которые используют в других странах. Политик добавил, что прошлогодний опыт по проведению онлайн-голосования на выборах в Московскую думу можно считать удачным.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...