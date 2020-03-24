Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

Власти из-за ситуации с коронавирусом подготовили регуляторные послабления для части российских компаний. Так, некоторые фирмы смогут работать по шесть месяцев без лицензии.
«Компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии», — передает «Интерфакс со ссылкой на источник, которому знаком проект постановления. Предложенные меры должны упростить жизнь компаниям в условиях кризиса, который вызван коронавирусом.
Издание отмечает, что работать без лицензии и не платить госпошлину смогут компании в сферах связи и телевещания, алкоголя, атомной энергетики, недропользования, оружия, образования, а также предприятия, занимающиеся защитой государственных тайн и частной детективной деятельностью.
Помимо этого, для этих компаний отменят налоговые и таможенные проверки. Уточняется, что внеплановые проверки будут проводиться только в том случае, если есть угроза причинения вреда здоровью или возникновения чрезвычайных ситуаций.
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