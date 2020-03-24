23 марта 2020

Российские банки повысили ипотечную ставку на фоне кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Ставки по ипотеке подняли банки «Открытие», Росбанк и РайффайзенбанкФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Четыре российских банка на фоне экономического кризиса повысили ставки по ипотеке. Среди них банк «Открытие», Совкомбанк, Росбанк и Райффайзенбанк. Остальные кредитные организации заняли выжидающую позицию.

«Банк „Открытие“ решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что при этом ставки по беззалоговым кредитам пока что не идут вверх. Как объясняет сама кредитная организация, на эту меру пришлось пойти из-за «фактической ценовой ситуации на рынке вкладов».

Также ставки по вкладам в рублях повысил Совкомбанк, Росбанк и Райффайзенбанк. Помимо этого поднять ставку планирует банк «Зенит», пишет «Царьград». «Тинькофф Банк» поднял ставки по вкладам и в рублях, и в долларах. А вот ипотеку кредитная организация оставила прежней.

Ранее Центробанк принял решение по ключевой ставке в условиях экономического кризиса. Банк России решил оставить ее на прежнем уровне 6,00% годовых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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