Российские банки повысили ипотечную ставку на фоне кризиса

Четыре российских банка на фоне экономического кризиса повысили ставки по ипотеке. Среди них банк «Открытие», Совкомбанк, Росбанк и Райффайзенбанк. Остальные кредитные организации заняли выжидающую позицию.
«Банк „Открытие“ решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что при этом ставки по беззалоговым кредитам пока что не идут вверх. Как объясняет сама кредитная организация, на эту меру пришлось пойти из-за «фактической ценовой ситуации на рынке вкладов».
Также ставки по вкладам в рублях повысил Совкомбанк, Росбанк и Райффайзенбанк. Помимо этого поднять ставку планирует банк «Зенит», пишет «
Ранее Центробанк принял решение по ключевой ставке в условиях экономического кризиса. Банк России решил оставить ее на прежнем уровне 6,00% годовых.