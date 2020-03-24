В Екатеринбурге банкротят скандальную столовую «Золушка», травившую школьников

«Золушка» на данный момент не имеет муниципальных контрактов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Скандал с ЕМУП «Золушка», кормившим школьников гнилью

В Екатеринбурге начался процесс банкротства скандальной школьно-базовой столовой «Золушка», которая прославилась многочисленными случаями отравлений детей продуктами, поставляемыми в школьные столовые. Иск в арбитражный суд Свердловской области был подан 23 марта. Это первый иск о банкротстве предприятия.

Заявление о признании должника банкротом было подано от самого ЕМУП «Золушка». По предварительным данным, иск пока не принят к производству. Дата и время первого заседания по делу не назначены.

Получить оперативный комментарий от ликвидатора предприятия Татьяны Яковлевой на момент публикации не удалось. В мэрии Екатеринбурга URA.RU сообщили, что «Золушка» на данный момент не имеет муниципальных контрактов. «Ликвидатор действует в рамках закона», — уточнили там.

ЕМУП «Золушка» прославилось многочисленными случаями отравлений детей продуктами, поставляемыми в школьные столовые. В октябре 2018 года замдиректора Елену Третьякову избили, а затем уволили после того, как она рассказала журналистам о коррупции в учреждении. Затем происходящим на предприятии заинтересовались силовики, а в конце 2018 года городские власти объявили о реорганизации ЕМУП. В марте 2019 года суд Ленинского района постановил ликвидировать ЕМУП «Золушка», тогда мэрия намеревалась опротестовать решение.