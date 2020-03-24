Власти Екатеринбурга отследят голосование бюджетников по Конституции через смартфоны

Предполагается, что у каждой бюджетной организации будет свой QR-код Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Администрация Екатеринбурга использует QR-коды (коды быстрого реагирования) для контроля над явкой во время голосования по поправкам в Конституцию, намеченного на 22 апреля. Соответствующая идея была принята на одном из тематических совещаний в мэрии, сообщил URA.RU источник в городских структурах власти. Предполагается, что у каждого бюджетного учреждения будет свой код.

«Приходишь на участок, отдаешь QR-код человеку, голосуешь и уходишь. После голосования мэрия сможет посчитать, сколько человек и откуда пришли на [избирательные] участки», — описывает технологию инсайдер. Он также отметил, что во время предыдущего плебисцита в Екатеринбурге — опроса о храме Святой Екатерины — мэрия использовала разноцветные календари (у каждой организации — свой цвет), чтобы проконтролировать явку.

Другой источник URA.RU в мэрии отметил, что QR-коды получат как бюджетники, так и рядовые горожане. Коды планируется использовать не только для контроля над явкой, но и в качестве идентификационных номеров участников лотереи — для повышения явки власти будут проводить на участках различные конкурсы. «Возможно, напечатаем их [коды] на пригласительные, которые будут раздаваться горожанам, чтобы не потерять победителей [лотерей]», — объяснил собеседник агентства, участвующий в разработке концепции привлечения избирателей.

Голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля, однако, как писало URA.RU, его могут перенести на более поздний срок в связи с распространением коронавируса. Известно, что федеральный центр поставил регионам задачу привести на участки не менее 60% избирателей. Исходя из данных горизбиркома, в Екатеринбурге явка должна составить порядка 650 тысяч человек (общее число избирателей — 1,09 миллиона). По подсчетам источников URA.RU, число сотрудников городских учреждений в уральской столице — около 50 тысяч.