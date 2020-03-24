Курганскому городу выделили четыре годовых бюджета на ремонт собора

Реставрацию собора должны закончить в августе 2021 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На реставрацию Успенского собора в Далматово (Курганская область), который входит в состав ансамбля Далматовского монастыря, из федерального бюджета выделили почти 279 млн рублей. Информация о реставрации появилась на сайте госзакупок.

Аукцион 23 марта разместило ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». «Продолжение проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения Успенский собор, XVII век. Начальная цена контракта — 278 819 631 рублей» — указано в разделе «Объект закупки». Заявки можно подать до 20 апреля. Работы должны быть завершены до августа 2021 года.

О том, что Курганская область получит деньги на восстановление Успенского монастыря, стало известно в 2019 году. Далматовский монастырь был основан в 1644 году. Он является первым по времени возведения каменным монастырем Урала и Сибири.

Бюджет Далматово в 2018 году составил 60,5 млн рублей. Город неоднократно посещал полпред президента в УрФО Николай Цуканов. По его словам, у Далматово — большой туристический потенциал, но в нем необходимо навести порядок. В начале марта губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что правительство планирует благоустроить центр города.