Курганский сенатор сделал первое заявление после старта кампании в Совет Федерации

Сергей Лисовский отчитался о своей работе перед зауральскими депутатами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Член Совета Федерации Сергей Лисовский рассказал депутатам Курганской областной думы, что занимается решением вопросов финансовой поддержки местного бизнеса и других проблем региона. Получасовое выступление в региональном парламенте состоялось на следующий день после подачи сенатором документов на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новый состав облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«В отношении работы с округом, от которого я был избран (Кетовский район, — прим. ред.). Я веду работу по развязке на трассе „Иртыш“, напротив села Введенское. Проблема достаточно старая. Надеюсь, мы сможем ее решить», — заявил Лисовский.

Также сенатор рассказал, что работает с МСП Банком, который занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства: «Прорабатывается вопрос о двухлетней отсрочке процентов по кредиту». Этот фонд дает «достаточно дешевые кредиты», но по ним нужно сразу платить проценты. «Понятно, что если предприниматель только взял кредит, ему просто не с чего платить проценты. Вопрос с банком согласован, сейчас мы подтверждаем это решение в Центробанке», — пояснил он. Помимо этого, решается вопрос о создании удаленного рабочего места по выдаче кредитов в Зауралье, чтобы ускорить выдачу займов объектам МСП.

Большая часть выступления сенатора была посвящена вопросам федерального значения. В частности, речь шла о законопроекте о фермерской квоте, который приняли в первом чтении после пяти лет работы. «Этот законопроект позволит существенно улучшить ситуацию в области семеноводства», — рассказал Лисовский.

Лисовский намерен бороться за место в облдуме Кургана по округу №17 (Кетовский район). Победа на выборах даст ему возможность сохранить за собой пост сенатора еще на один срок. Основным конкурентом Лисовского в борьбе за эту должность считают депутата облдумы Сергея Муратова, но сам он это отрицает.