На Урале нашли людей с подозрением на коронавирус, сбежавших из Сочи в Екатеринбург

Медики и полиция объединили усилия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Среднем Урале нашли двух граждан с подозрением на коронавирус, нарушивших режим изоляции и сбежавших из Сочи в Екатеринбург. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Найти беглецов в кратчайшие сроки удалось благодаря взаимодействию медиков и полиции.

«[Силовики] предоставили четыре адреса, по одному из них этих людей нашли, в ближайшее время медики выедут и к ним и обследуют их», — рассказал агентству источник в штабе.

Как сообщили URA.RU в свердловской полиции, силовики намерены и далее оказывать максимальное содействие медикам, борющимся с эпидемией. «Между Роспотребнадзором и органами внутренних дел определен порядок взаимодействия в таких и подобных ситуациях по проблеме, связанной с коронавирусом, — заявил агентству пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — И эта ситуация — не исключение».

Ранее краснодарские СМИ со ссылкой на собственные источники в сфере здравоохранения сообщили о двоих россиянах, вернувшихся из США и Испании и находившихся в частном доме на самоизоляции. «Они должны были явиться в больницу и сдать тест на коронавирус, — рассказал „СочиСтрим“. — Однако вместо этого взяли билеты в Екатеринбург и улетели в уральскую столицу. О случившемся медики доложили в свердловское управление Роспотребнадзора».

В свердловском оперативном штабе по противодействию коронавирусу подтвердили данную информацию, сообщив, что в управление Роспотребнадзора по Свердловской области действительно поступало уведомление от коллег из Краснодарского края о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. «Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции», — прокомментировали в штабе.