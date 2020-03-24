Роспотребнадзор: у переболевших коронавирусом появляется иммунитет к нему

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В России зафиксировано 444 случая заражения коронавирусомФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У пациентов, переболевших коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Познер» на «Первом канале».

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — высказалась она. Попова объяснила, что в организме переболевшего вирусом человека в крови вырабатывается иммуноглобулин M и G, который предотвращает повторное заражение.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Позже болезнь распространилась практически по всему миру. Сейчас заражены 384 тысячи человек. В России зафиксировано 444 случая. Для предотвращения распространения коронавируса Центробанк даже рекомендовал ограничить выдачу наличных денег через банкоматы с режимом рециркуляции, пишет портал «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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