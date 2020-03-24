Россияне рассказали, какие поправки к Конституции считают самыми важными

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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума
Большинство россиян проголосовало против расширения полномочий ГосдумыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Россияне высказались по поводу изменения Конституции и поддержали большинство поправок. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проводился 22 марта. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

«Наиболее важной россияне считают со стороны государства обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания (95%)», — говорится в аналитическом обзоре. 93% опрошенных назвали приоритетной поправкой социальную поддержку детей. Защиту природы и сохранение уникального природного многообразия страны, адресную социальную поддержку, индексация социальных пособий и выплат и пенсий респонденты оценили в равной степени (92%).

От 80% и более голосов набрали поправки о поддержке научно-технологического развития страны, защите прав трудового населения, запрете на фальсификацию истории, территориальной целостности страны, безопасности персональных данных, защите животных, международной безопасности, запрете двойного гражданства для госслужащих и защите брака.

Закрепить в основном законе приоритет Конституции над международным правом считают нужным 73% опрошенных. За важность защиты соотечественников проживающих за рубежом проголосовал 71% респондентов.

Наименьшее количество голосов набрали поправки об обнулении президентского срока (61%), создание единой публичной системы власти (57%). Всего 47% опрошенных заявили о важности расширения полномочий Совета Федераций и Государственной Думы.

Общероссийское голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля. Внести в основной закон государства дополнения предложил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. В Кремле объяснили, что голосование могут перенести, в случае неблагоприятной эпидемологической обстановки на фоне коронавируса. Путин не исключил, что его могут провести в с помощью портала Госуслуг, передает агенство «Утро.ру».

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