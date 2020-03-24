В Центробанке объяснили, почему рекомендовали ограничить выдачу наличных в банкоматах

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Банкомат банка Открытие. Сургут, банкомат
В ведомстве советуют дезинфицировать банкноты, прежде чем они попадут к другим клиентамФото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Согласно рекомендации Центробанка, банкоматы не могут выдавать клиенту банкноты, которые до этого поступили в устройство от других клиентов. По словам представителей ведомства, банк должен обработать банкноты, прежде чем они попадут к следующим клиентам.

«Рекомендации Банка России по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах касаются только аппаратов, работающих в режиме рециркуляции», — приводит РИА «Новости» заявление регулятора. Обычно банкоматы используют замкнутый цикл обращения наличных — банкноты, которые внес один клиент, передаются другому без обработки антисептиками.

Однако в ведомстве заверили, что рекомендация затронет только четверть российских устройств. Также в Центробанке отметили, что клиенты смогут и дальше вносить и получать наличные в банкоматах, которые работают только на выдачу или прием. Среди всех устройств число таких банкоматов составляет почти 75%.

Ранее сообщалось, что ЦБ порекомендовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах из-за угрозы распространения коронавируса. Помимо этого, регулятор предложил кредитным организациям регулярно дезинфицировать устройства для передачи наличных денег, банкоматы и терминалы.

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-
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