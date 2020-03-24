Главврач российской больницы объяснил, почему улетел в Таиланд во время пандемии

Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков заявил, что отправился в отпуск в Таиланд до всех запретов, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Медик уверен, что он ничего не нарушил, и в случае увольнения без труда найдет себе работу.
«Я уходил до запрета, брал путевку за свой счет. Если бы я предвидел развитие событий, то я бы сдал путевку и отменил [поездку]», — сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Владимир Кондюков. Теперь он готов провести на карантине 14 дней. При этом врач отметил, что ему неприятно то, что он «прогремел на всех каналах».
Ранее глава региона Владислав Шапша заявил о намерении уволить медика. Об отъезде Кондюкова за границу он узнал на заседании правительства. Как отметил Шапша, безответственным является не сам отпуск, а поездка именно в Таиланд «в такое время и без разрешения».
Тем временем в Ставропольском крае сняли с должности главного внештатного инфекциониста Ирину Санникову, которая завезла коронавирус из Испании и отказалась уйти на двухнедельный карантин, передает ОТР. В ее отношении возбуждено уголовное дело.
По данным портала coronavirus-monitor, известно о 384,5 тысячи зараженных коронавирусом в мире. Более 100 тысяч уже выздоровели, 16,5 тысячи человек погибли. Из-за распространения коронавируса в начале марта Таиланд ужесточил въезд для граждан России и граждан еще 17 стран. Россия ограничила авиасообщение с Таиландом 22 марта.
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