Главврач российской больницы улетел в Таиланд, несмотря на угрозу коронавируса

Главврач должен вернуться в Россию только 26 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Калужской областной клинической больнице главный врач Владимир Кондюков улетел в отпуск в Таиланд в разгар пандемии коронавируса. Губернатор региона Владислав Шапша в свою очередь заявил о намерении уволить медика.

«Я оцениваю эти действия как безответственные. Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки», — приводит его слова издание «Подъем» в telegram-канале. Шапша отметил, что безответственным является не сам отпуск, а поездка именно в Таиланд «в такое время и без разрешения». На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий Калужской областной больницы.

Об отъезде Кондюкова за границу губернатор узнал на заседании правительства, где главе Калужской области предоставили отчет об эпидемиологической ситуации в регионе. Замминистра здравоохранения рассказал, что главврач областной больницы находится в отпуске в Таиланде, куда он улетел еще до закрытия авиасообщения. Главврач должен вернутся в Россию 26 марта.

Ранее произошел скандал с участием главного врача-инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая скрыла факт поездки в Испанию и стала разносчиком коронавируса в регионе. Медик признала свою вину, передает «Пятый канал». Сейчас она находится в реанимационном отделении больницы с двусторонней пневмонией.