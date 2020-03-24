23 марта 2020

Челябинский суд пожалел экс-чиновника, которого задерживал спецназ ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт в колонии ГУФСИН (Архив 2007). Челябинск, заключенный, жулики, зэк
Вскоре в челябинской колонии станет на одного заключенного меньшеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава управления муниципального заказа мэрии Магнитогорска Никита Власов, задержанный ФСБ и осужденный за взятки на шесть лет заключения, покинет колонию на год и три месяца раньше срока. Такое решение принял 24 марта Челябинский областной суд.

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«Рассмотрев апелляцию Власова, суд принял решение о замене неотбытой части наказания ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца 21 день. В удовлетворении ходатайства об освобождении от дополнительного наказания в виде штрафа отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда.

В июле 2015 года спецназовцы ФСБ задержали Власова у его коттеджа, изъяв у него оружие. Одновременно задержали бизнесмена, который привез чиновнику очередную крупную взятку. По версии следствия, Власов покровительствовал коммерсантам, обеспечивая, помимо прочего, невключение в реестр недобросовестных поставщиков после поставки некондиционных продуктов в социальные учреждения.

Изначально гособвинитель просил для него 9 лет колонии строгого режима и почти 20-миллионный штраф. В итоге Власова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 5 млн рублей. Попытки досрочно выйти на свободу или добиться смягчения наказания до сих пор проваливались из-за «нестабильного поведения» и невыплаты штрафа.

Ограничение свободы подразумевает, что Власов обязан оставаться в своем жилище в определенное время суток, не имеет права посещать массовые мероприятия и участвовать в них, выезжать за пределы муниципалитета и так далее без разрешения. Также ему придется регулярно отмечаться в надзорном органе.

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