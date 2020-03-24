Продюсер с телеканала «Пятница!» заявила, что нужно бояться детей из-за коронавируса

Дети легче переносят заболевание коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Продюсер программы «Пятница! News» на телеканале «Пятница!» Яна Горн заявила, что в пандемию коронавируса всем следует бояться детей. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

На мысли о том, что следует бояться в первую очередь детей, Горн навело выступление главы Роспотребнадзора, из которого стало известно, что дети болеют коронавирусом без симптомов. В связи с этим, по мнению Горн, родители не обращаются к врачу и не сдают анализы своих детей на коронавирус. «Именно поэтому дети стали самой большой группой носителей смертельного вируса», — написала продюсер программы.

При этом Горн напомнила, что инкубационный период коронавируса длится не 14 дней, а 27 дней. Поэтому, как предполагает девушка, школьники могли заразить свое окружение еще до того, как образовательные учреждения закрыли на карантин. «А вы от китайцев шарахаетесь…» — добавила Горн.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, зафиксировано 502 случая заражения коронавирусом в России. Выздоровели уже 24 россиянина. Ранее врач-педиатр и известный телеведущий Евгений Комаровский напомнил, что дети, как правило, легче переносят вирусное заболевание, и симптомы коронавируса похожи на ОРВИ, напоминает «Национальная служба новостей».