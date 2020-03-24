Вирусолог ответил на сообщения, что россияне переболели коронавирусом еще в начале года

Россияне не болели коронавирусом в начале января, считает вирусолог Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция не могла появиться в России раньше, чем в Китае. Об этом заявила завлабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова» РАН Галина Карганова. Так она ответила на сообщения, что россияне переболели COVID-2019 в начале года.

Ранее в соцсетях россияне предположили, что переболели коронавирусом еще в начале января. По их словам, у больных были все признаки болезни: сухой кашель, температура, боль в легких и слабость.

«Насколько я могу судить по Москве и каким-то своим знакомым, многие болели с кашлем и другими симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Однако в России коронавирусная инфекция не могла появиться раньше, чем в Китае. По моему мнению, это была какая-то другая инфекция», — цитирует Карганову «Ридус».

Заведующая лабораторией считает, что человек может подхватить коронавирус и ничего не почувствовать, но при этом быть распространителем болезни. Именно поэтому новый вирус охватил такое большое число человек. По ее словам, чтобы узнать, болел ли человек коронавирусом, нужно обратиться в Роспотребнадзор и сделать тест.

В настоящий момент во всем мире коронавирусом заражены более 384 тысяч человек, из них 495 — в России. По данным « Федерального агентства новостей» , 26 марта пройдет экстренный саммит G20, посвященный борьбе с болезнью. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин.