Вирусолог ответил на сообщения, что россияне переболели коронавирусом еще в начале года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, продукты, покупатели, гастроном, заражение, гипермаркет, продуктовая корзина, бакалея, медицинская маска, вирус, покупка продуктов, скопление народа, маска на лицо, продуктовый магазин, продукты питания
Россияне не болели коронавирусом в начале января, считает вирусологФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция не могла появиться в России раньше, чем в Китае. Об этом заявила завлабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова» РАН Галина Карганова. Так она ответила на сообщения, что россияне переболели COVID-2019 в начале года.

Ранее в соцсетях россияне предположили, что переболели коронавирусом еще в начале января. По их словам, у больных были все признаки болезни: сухой кашель, температура, боль в легких и слабость.

«Насколько я могу судить по Москве и каким-то своим знакомым, многие болели с кашлем и другими симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Однако в России коронавирусная инфекция не могла появиться раньше, чем в Китае. По моему мнению, это была какая-то другая инфекция», — цитирует Карганову «Ридус».

Заведующая лабораторией считает, что человек может подхватить коронавирус и ничего не почувствовать, но при этом быть распространителем болезни. Именно поэтому новый вирус охватил такое большое число человек. По ее словам, чтобы узнать, болел ли человек коронавирусом, нужно обратиться в Роспотребнадзор и сделать тест.

В настоящий момент во всем мире коронавирусом заражены более 384 тысяч человек, из них 495 — в России. По данным «Федерального агентства новостей», 26 марта пройдет экстренный саммит G20, посвященный борьбе с болезнью. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Коронавирус. Екатеринбург»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...