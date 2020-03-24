23 марта 2020

Чиновники срывают дистанционную работу свердловского правительства. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, чиновники, ботинки, ноги, носки
Чиновники ходят на работу несмотря на то, что сотрудникам министерств разрешили уйти на удаленкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Свердловские чиновники целыми министерствами не перешли на удаленную работу. Новый формат работы, разрешенный для сотрудников правительства Свердловской области и аппарата губернатора с 24 марта из-за пандемии коронавируса, затронул менее 50% штата. Численность сотрудников в здании правительства сократилось менее чем на 15%, выяснил корреспондент URA.RU.

Переход на удаленную работу не коснулся вице-губернаторов: работа кипит и на 16 этаже, где расположена приемная первого замгубернатора Алексея Орлова, и на 21 этаже у его коллеги Азата Салихова. Общее правило в министерствах — руководитель ведомства и его заместители продолжают работу в здании, внутри каждого отдела вопрос решается персонально.

В полном составе на работу вышли сотрудники министерства экономики и территориального развития Свердловской области, знает собеседник агентства. При этом сам глава ведомства Данис Мамонтов отсутствует на работе и не ответил на звонок URA.RU. На заседание Заксобрания, где он должен был выступать с докладом, была направлена замминистра Татьяна Гладкова. Домой ушли только 20% подчиненных главы Минпрома Сергея Пересторонина, рассказал он URA.RU.

Наиболее массовый уход на дистанционную работу реализовал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. «Половина работает из дома — у них настроен удаленный доступ с компьютеров. Кто уходит, решалось внутри отдела, ушли возрастные сотрудники, специалисты с детьми», — рассказал URA.RU Смирнов.

Закрыты двери у сотрудников департамента противодействия коррупции. В то же время сотрудников управления выпуска правовых актов оставили на работе.

Продолжает работу даже столовая правительства — правда, чтобы не создавать очередь с 11:00, руководителям отделов рекомендовали провести разъяснительную работу с подчиненными, чтобы они выбирали более позднее время.

Машинами занята закрытая и открытые парковки вокруг здания правительства Свердловской области на Октябрьской площади, 1 — суммарно в местах, где паркуются госслужащие, размещено порядка 400 машин
Фото: Алексей Вахрушев, URA.RU

Открыты двери и в приемной Эдуарда Росселя на 14 этаже — правда, сам экс-глава региона сегодня работает в Москве
Фото: Алексей Вахрушев, URA.RU
В правительстве ни намека на изоляцию дома: на некоторых этажах все двери нараспашку

Большинству посетителей отказывают в личном приеме, обе гардеробные в здании правительства практически пусты
Фото: Алексей Вахрушев, URA.RU

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