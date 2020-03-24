Яков Силин намерен переизбраться на пост главы УрГЭУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин будет участвовать в очередных выборах руководителя вуза. Таким образом, Силин стал первым кандидатом на главный пост в университете.

«Чтобы избежать лишних и ненужных вопросов, я дал пояснение и высказал свою позицию: я иду на выборы ректора УрГЭУ», — заявил Силин в специальном видеообращении. Он уточнил, что уже на ближайшем заседании ученого совета будет принято положение о выборах, утвержден график работы вуза до конца весны и составлен перечень документов, которые должны будут представить кандидаты. 25 мая список претендентов отправят в Министерство высшего образования и науки РФ.

В разговоре с URA.RU Силин отметил, что каждый кандидат на пост ректора должен будет представить свой план развития университета: «Это обязательное условие». Сам Силин на предстоящем заседании помимо этого плана презентует отчет о работе вуза под его руководством.

Приказ Минобрнауки РФ о выборах в нескольких российских вузах появился 19 марта. В УрГЭУ нового ректора должны выбрать до 16 июня.

Яков Силин занимает свой пост с 2015 года. За это время успел отметиться сразу в нескольких скандалах. В сентябре 2019 года Российская академия наук нашла плагиат в его диссертации, затем Силин резко высказался о представителях ЛГБТ-сообщества: он приравнял их влияние к угрозе от экстремистов и самоубийц. Этими словами заинтересовалась прокуратура.