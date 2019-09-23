Российская академия наук озвучила претензии к уральскому ректору, устроившему ЛГБТ-скандал

В диссертации Якова Силина нашлось 60 страниц с некорректными заимствованиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эксперты Российской академии наук (РАН) обнаружили нарушении в диссертации ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) Якова Силина. Научная работа Силина была подвергнута проверке специальной комиссией, так как он претендует на звание члена-корреспондента в уральском отделении РАН.

Согласно опубликованному отчету, диссертация Силина признана неоригинальной. Эксперты насчитали в ней 60 страниц с некорректными заимствованиями и дали следующую оценку научной работе: «В диссертации на нескольких десятках страниц наблюдается тождество текста с целым рядом работ. Несмотря на наличие некоторых ссылок на эти работы в диссертации, такие ссылки нельзя признать добросовестными, поскольку одна ссылка не может обеспечить корректность цитирования нескольких заимствованных подряд страниц».

Всего в доклад комиссии РАН вошло 56 человек, желающих стать членами-корреспондентами, у которых выявлены различные нарушения научной этики. Кроме плагиата, это еще, например, фальсификация данных, распространение лженаучных идей.

Ранее ректор УрГЭУ стал героем громкого ЛГБТ-скандала. Руководитель вуза едва не отчислил студента за то, что тот был подписан в соцсетях на группу, посвященную нетрадиционным сексуальным отношениям. Чуть позднее сообщество «Диссернет» включило Силина в список ректоров, использовавших чужие материалы в своих диссертациях.