В Тюмени планируют восстановить легендарный завод

Работникам восстановленного завода планируют платить от восьми до 63 тыс. рублей в месяц Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тюмени может вновь заработать опытный завод «Электрон», признанный несостоятельным. Так одно из старейших предприятий города сможет рассчитаться с долгами перед кредиторами. С этим предложением выступил управляющий Анатолий Ний, оно изложено в «Плане внешнего управления», документ имеется в распоряжении редакции. Предполагается, что имеющаяся задолженность в размере 197,6 млн рублей будет выплачена за полтора года.

«Внешним управляющим предлагается возобновление производства по ключевым продуктам завода», — сообщается в отчете. Согласно плану восстановления, за год «Электрон» сможет получить 27,1 млн чистой прибыли, что составит 13,7% задолженности перед кредиторами. На данный момент на предприятии сотрудников нет — все они были уволены в ходе банкротства. Управляющий предлагает набирать новых, с вилкой зарплат от восьми тысяч рублей (слесарь КИПа) до 63,2 тыс. рублей (руководитель развития арендных отношений и реализации неликвидного имущества). При этом работа главного бухгалтера оценивается в 43,3 тыс. рублей.

Также предполагается, что предприятие будет зарабатывать на сдаче в аренду зданий бывшей администрации и корпусов завода, а также складов и гаражей. Внешний управляющий планирует, что в месяц это принесет заводу 11,4 млн рублей, что поможет «Электрону» рассчитаться со всеми долгами за полтора года. Еще одной весомой статьей дохода должна стать реализация незадействованного в производстве оборудования, которое оценивается в сумму 129 млн рублей, что составит 65,7% от всех требований кредиторов.

Связаться с внешним управляющим Анатолием Нием редакции не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что причиной банкротства завода «Электрон» была названа неграмотная работа его топ-менеджеров. Предприятие было признано несостоятельным в августе 2019 года по иску поставщика оборудования «ПКБ АСУ-нефть».