На Ямале поддержали реформу, которая оставит чиновников без работы

Депутаты Пуровской районной думы единогласно приняли решение поддержать предстоящую муниципальную реформу — преобразование района в муниципальный округ. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Депутаты Пуровской районной думы приняли решение о преобразовании поселений района путем объединения в муниципальный округ», — сообщили в мэрии. Там уточнили, что предложенные изменения были обсуждены во всех муниципалитетах района после проведения публичных слушаний.
По словам заместителя председателя районной думы Олега Грицюка объединение в муниципальный округ позволит стать поселениям более прогрессивными и самостоятельными. «Это послужит укреплению экономической базы, оптимизирует работу и в муниципалитетах, и в целом по району. А значит, позволит ему более перспективно развиваться в дальнейшем», -приводит слова Грицюка пресс-служба райадминистрации.
Теперь решение о создании муниципального направлено на рассмотрение в заксобрание Ямала, где его будут рассматривать окружные депутаты.
Ранее URA.RU рассказывало, что из-за реформы может сократиться штат чиновников поселковых администраций, а мэры рискуют потерять свои должности. Ранее нововведение поддержали жители райцентра. Аналогичные изменения могут пройти в еще одном района Ямала — Надымском. Там также во время публичных слушаний жители поддержали инициативу.