Начальник полиции Екатеринбурга полковник Андрей Швыдченко вышел на работу несмотря на то, что накануне он вернулся из Казахстана, передает источник URA.RU в городском полицейском главке. Согласно распоряжению губернатора, Казахстан включен в список стран, по приезду из которых жители региона должны уходить на двухнедельную самоизоляцию.
Сегодня Швыдченко примет участие в представлении нового руководителя УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова. В мероприятии ожидается участие начальника областного главка МВД Александра Мешкова, спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина, а также мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. «Вчера Швыдченко должен был уйти на карантин, но не сделал этого. Сегодня он на работе», — поделился источник.
В разговоре с URA.RU Швыдченко заявил, что находится в госпитале МВД, где сдает необходимые анализы. При этом в дежурной части корреспонденту заявили, что полковник на месте. На момент публикации получить оперативный комментарий пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу не удалось.
Как писало URA.RU, 18 марта губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому свердловчане, в феврале—марте прибывшие из ряда стран (в числе которых Казахстан), на ближайшие 14 дней должны отказаться от посещения работы и учебы, а также минимизировать посещение общественных мест. По состоянию на вечер 24 марта в Казахстане зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом.