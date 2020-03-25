Начальник полиции Екатеринбурга Андрей Швыдченко вернулся на рабочее место после двухчасового отсутствия. Ранее URA.RU писало, что Швыдченко, вернувшись из-за границы, не ушел на карантин по коронавирусу. После публикации заметки полковник покинул здание — в частности, он не присутствовал на представлении нового главы УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Озерова с участием руководителя областного главка МВД Александра Мешкова.
«После того, как Мешков и [мэр Екатеринбурга Александр] Высокинский уехали, Швыдченко вернулся на рабочее место. Сейчас он на совещании», — поделился собеседник агентства в полиции. На момент публикации получить комментарий Швыдченко не удалось — он не ответил на сообщение корреспондента в мессенджере. Также недоступна для оперативного комментария была представитель городского главка полиции.
По информации агентства, накануне Швыдченко вернулся из Казахстана. Поскольку ранее губернатор Евгений Куйвашев включил эту страну в список стран, по приезду из которых свердловчанам нужно обеспечивать двухнедельную самоизоляцию (в Казахстане зарегистрировано более 60 случаев коронавируса), Швыдченко должен был отправиться на карантин. Однако сегодня утром он появился на работе.
Ранее в разговоре с корреспондентом Швыдченко говорил, что находится в госпитале для сдачи анализов, при этом в дежурной части заявляли, что он на месте. После публикации новости о Швыдченко источники агентства рассказали, что полковник покинул рабочее место.