Легендарное предприятие «тюменской матрешки» продало кастрюли и топоры, чтобы рассчитаться с долгами

Ранее «СибНАЦ» продал коллекцию камней и минералов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Легендарное предприятие тюменской матрешки — Сибирский научно-аналитический центр — продало кастрюли и топоры, чтобы рассчитаться с долгами. Информация об этом появилась на портале «Федресурс». Ранее агентство писало о том, что «СибНАЦ», который проходит процедуру ликвидации, выставил продажу коллекцию минералов и камней.

Как указано в опубликованном документе, «СибНАЦ» в счет погашения долгов продал шесть кастрюль, два топора, торцовочную пилу, садовую тачку и настольный сверлильный станок. Общая стоимость проданного имущества составила 19597 рублей. Покупателями стали физические лица. Связаться с ними по телефонам, указанным в открытых источниках, URA.RU не удалось.

Ранее агентство писало о том, что Сибирский научно-аналитический центр распродает имущество для того, чтобы расплатиться с долгами, общая сумма которых превысила 2,9 млрд рублей.

«СибНАЦ» стал продолжателем традиций «Главтюменьгеологии» — одной из старейших компаний на геологическом рынке «тюменской матрешки». По мнению тюменских властей, одной из причин банкротства стали изменения геологического рынка, к которым руководство предприятия оказалось не готово.