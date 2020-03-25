«Новая газета»: главу пермского избиркома исключили из «Единой России» за пьяную езду

Игоря Вагина исключили из «Единой России», пишут СМИ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Единая Россия» приостановила членство в партии председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина из-за прошлогоднего инцидента с пьяной ездой. Об этом журналистам сообщили в комиссии по этике партии.

«Членство Игоря Вагина во всероссийской политической партии „Единая Россия“ приостановлено с 12 ноября 2019 года», — приводит «Новая газета» сообщение комиссии, присланное в ответ на соответствующий запрос. Ранее при этом, как отмечается, в партии не говорили о каких-либо принятых в отношении политика мерах.

В октябре прошлого года, как сообщало URA.RU, Игорь Вагин был лишен права управления транспортными средствами на 1 год 8 месяцев, а также оштрафован на 30 тысяч рублей. Его апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Машина Вагина была остановлена вечером 13 апреля. По версии обвинения, авто управлял Вагин, который в момент остановки поменялся местами с пассажиркой. Его адвокат Ирина Фадеева считает, что данный факт не доказан, и обращает внимание на то, что протокол составляли не те сотрудники, которые остановили автомобиль.