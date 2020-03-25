Россиянам напомнили, кто может получить сразу две пенсии одновременно

Накопительная пенсия назначается, если она больше пяти процентов от страховой и накопительной пенсий, взятых суммарно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Получать две пенсии (страховую и накопительную) могут те граждане, у кого на лицевом счете в Пенсионном фонде достаточно страховых взносов на накопительную часть. Об это изданию PRIMPRESS рассказала юрист Ирина Сивакова.

«Накопительная пенсия назначается в том случае, если она больше пяти процентов от страховой и накопительной пенсий, взятых суммарно», — пишет издание. По словам Сиваковой, две пенсии могут получать участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда и инвалиды по военной травме (пенсия по инвалидности и по старости).

Кроме того, две пенсии полагаются родителям военнослужащего, который погиб при исполнении обязанностей, а также вдове, но только в том случае, если она не вышла замуж еще раз (пенсия по потере кормильца и своя пенсия по старости или инвалидности). В этот список входят также космонавты и их члены семьи, летчики-испытатели, государственные служащие, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф. Для подробной информации нужно обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Ранее в ПФР напомнили, пенсионеры, у которых оформлена инвалидность, могут получать ежемесячную выплату до 3,5 тысяч рублей.