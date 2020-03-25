РБК подсчитало, сколько магазины и кафе ежедневно теряют из-за коронавируса

Магазин одежды в ТРЦ теряет до 100 тысяч рублей в день Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торговые центры, магазины одежды, кафе и салоны красоты в России теряют от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей в день из-за коронавируса. К простоям бизнеса приводят ограничения на посещение общественных мест, введенные для борьбы с распространением COVID-2019.

«Меры по борьбе с карантином оставляют без денег многие отрасли, от торговых центров до небольших кофеен и салонов красоты», — пишет РБК, которое провело исследование рынка. По данным издания, небольшой ТРЦ в Москве (площадью меньше 40 тысяч квадратных метров) теряет от 60 до 80 млн рублей в день, а торговый центр большей площади — от 112 млн рублей в день.

Кофейня в центре столицы теряет 100 тысяч рублей в будний день из-за простоя, а в выходной потери увеличиваются вдвое. Убытки магазина одежды в ТРЦ оцениваются от 40 до 100 тысяч рублей в зависимости от дня недели. Из-за простоя страдает также индустрия красоты, особенно точки, расположенные в торговых и бизнес-центрах: стойка экпресс-маникюра приносит убыток от 50 тысяч рублей (БЦ) до 77 тысяч рублей (ТЦ) в день.

Большие убытки приносят также арт-объекты, например музей или галереи теряют до шести млн рублей за день простоя. А театр в столице расходует от 180 тысяч до 1,3 миллиона рублей за один спектакль.

В конце марта в Москве из-за коронавируса закрылись фитнес-центры и бассейны. Спортивные объекты закрываются на Урале пока продолжают работу. По оценкам экспертов, в марте отрасль понесет убытки в размере семи-восьми млрд рублей, сообщает телеканал 360.