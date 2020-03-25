Прокурор Екатеринбурга потребовала возбуждения громких уголовных дел в сфере ЖКХ

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова выступила на церемонии представления нового начальника УМВД города полковника Игоря Озерова. Во время выступления она отметила, что ждет новых уголовных дел.
«Есть серьезные проблемы в ЖКХ, хотелось бы там увидеть громкие уголовные дела. Посмотреть, куда там уходят деньги, так как в этой сфере много мошенников», — сказала Светлана Кузнецова.
Как ранее сообщало URA.RU новый начальник УМВД был официально представлен гарнизону. Как сообщил агентству начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, представил коллективу нового руководителя лично начальник ГУ МВД области генерал Александр Мешков. Начальник главка отметил, что главными событиями ближайшего времени, где необходимо обеспечить порядок, станут голосование за поправки к Конституции и Парад Победы. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский добавил, что на голосование ожидается явка не менее 600 тысяч человек.