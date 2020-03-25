Доктор Мясников назвал пять препаратов, помогающих больным коронавирусом

Названы пять лекарств для лечения коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главврач городской клинической больницы №71 Москвы и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем telegram-канале список лекарств, которые могут помочь вылечиться заболевшим коронавирусом.

«На сегодня эффективных лекарств для лечения коронавируса нет […] Тем не менее, поиск препаратов продолжается», — написал Мясников и назвал пять лекарств, которые могут помочь при лечении COVID-2019. Противовирусные средства Лопинавир/Ритонавир, по словам врача, показали эффективность в эксперименте на животных во время предыдущей вспышки коронавируса. Это же лекарство порекомендовал департамент Москвы для лечения легких форм вируса в домашних условиях.

Второй препарат из списка Мясникова — противомалярийный гидроксихлорохин. Он входит в официальные китайские схемы лечения вируса. Телеведущий уточнил, что пока не известно, как именно работает лекарство.

Также в рекомендованных схемах лечения упоминается Интерферон гамма и противовирусный Ремдесивир. Об эффективности последнего заявили китайские врачи, но в настоящий момент информации об лекарстве недостаточно. Последний препарат в обзоре Мясникова — Тосилизумаб, которым лечили SARS-2002.

Доктор Мясников подчеркнул, что указанный обзор не стоит воспринимать, как руководство к действию. «Любое лечение должен назначать врач», — заключил он.

Как уточняет « Царьград» , противомалярийный гидроксихлорохин, указанный Мясниковым, используют для лечения коронавируса во Франции и Бельгии. Его будут применять в госпиталях и отделениях интенсивной терапии.