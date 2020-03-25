Эксперты заявили об устойчивости экономики России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s пришли к выводу, что экономика России более устойчива к внешним шокам, нежели большинство стран-экспортеров нефти.

«Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, учитывая ее гибкий обменный курс и большой объем иностранной валюты в резервах», — цитирует РБК отчет агентства.

Сотрудники Moody’s считают, что из-за падения цен на нефть бюджет РФ станет дефицитным в размере менее 1% ВВП в 2020 по сравнению с профицитом в 5,3% ВВП в 2019. Однако отмечается, что внешние российские финансы останутся устойчивыми с учетом валютных резервов Центрального банка, покрывающих 90% общего долга. Отмечается, что в 2014 году резервы покрывали лишь 55% долга.

В рейтинговом агентстве предполагают, что падение цен на нефть вызовет проблемы в странах ОПЕК. Большинство государств, экспортирующих нефть и газ, не смогут компенсировать падение доходов. Например, долг Саудовской Аравии в 2020 может превысить 30% ВВП, а Омана — 70%.

Ценовая война между Эр-Риядом и Москвой началась на нефтяном рынке после развала соглашения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи на фоне падения котировок из-за коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей». Министр финансов России Антон Силуанов заявил РИА Новости, что потери российского бюджета из-за падения цены на нефть на мировом рынке составят в 2020 году два триллиона рублей.