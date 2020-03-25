24 марта 2020
23 марта 2020

Сотрудники челябинской прокуратуры, закрытой на карантин, сдали тесты на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, карантин, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
Прокуратура остается на карантинеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все 23 сотрудника прокуратуры Металлургического района Челябинска, оправленные на карантин из-за того, что у их коллеги диагностирован коронавирус, сдали тесты на данное заболевание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры регион, первые тест показали отрицательный результат.

«Они продолжают находиться на карантине в условиях самоизоляции вместе с членами семией. На 11 день у всех будут взяты повторные пробы», — уточнили в пресс-службе.

То, что у женщины, помощника прокурора, диагностирован коронавирус, подтвердили в лаборатории «Вектор» в Екатеринбурге. Сотрудницу прокуратуры заразил муж, побывавший в Италии. Коронавирусом также заболела их дочь и мать супруга. Вся семья находится в инфекционном отделении.

Прокуратуру закрыли сразу же после того, как стало известно, что первый тест у сотрудницы дал положительный результат. Были установлены контакты женщины. Сотрудники ОВД Метаталлургического района, с кем она контактировала, также сдали тесты на коронавирус, результат отрицательный.

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© Служба новостей «URA.RU»
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