Сотрудники челябинской прокуратуры, закрытой на карантин, сдали тесты на коронавирус

Прокуратура остается на карантине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все 23 сотрудника прокуратуры Металлургического района Челябинска, оправленные на карантин из-за того, что у их коллеги диагностирован коронавирус, сдали тесты на данное заболевание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры регион, первые тест показали отрицательный результат.

«Они продолжают находиться на карантине в условиях самоизоляции вместе с членами семией. На 11 день у всех будут взяты повторные пробы», — уточнили в пресс-службе.

То, что у женщины, помощника прокурора, диагностирован коронавирус, подтвердили в лаборатории «Вектор» в Екатеринбурге. Сотрудницу прокуратуры заразил муж, побывавший в Италии. Коронавирусом также заболела их дочь и мать супруга. Вся семья находится в инфекционном отделении.

Прокуратуру закрыли сразу же после того, как стало известно, что первый тест у сотрудницы дал положительный результат. Были установлены контакты женщины. Сотрудники ОВД Метаталлургического района, с кем она контактировала, также сдали тесты на коронавирус, результат отрицательный.