В России хотят ужесточить наказание за несоблюдение карантина по коронавирусу

За несоблюдение мер карантина будут наказывать сильнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима карантина по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.

«Инициаторами выступили глава комитета Павел Крашенинников и председатель нижней палаты Вячеслав Володин», — пишет РИА «Новости». До этого усилить наказание для сбегающих из-под карантина предлагал член «Единой России» Андрей Исаев.

Внесенный законопроект предлагает увеличить ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заражение людей и назначать штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо устанавливать запрет на занятие определенной деятельностью до трех лет, либо назначать наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Если нарушение повлекло за собой чью-то смерть или угрозу массового заболевания людей предлагается назначать штраф от одного до двух миллионов рублей, либо лишать человека возможности заниматься какой-либо деятельностью на срок до пяти лет, либо лишать свободы на тот же срок. В случае, если несоблюдение правил повлечет за собой смерть двух или более лиц, то это грозит лишением свободы на срок до семи лет.

При этом, умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет рассматриваться как хулиганство, диверсия или терроризм. В этом случае наказание будет избираться по действующим статьям УК. Расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься СК, менее тяжкие будет расследовать полиция. Ко второму чтению законопроект дополнят положениями о наказании за распространение заведомо ложной информации о ситуации с COVID-19.

Всего в мире было зарегистрировано более 424 тысяч пациентов с новым типом коронавируса. Из них вылечились более 109 тысяч, умерли почти 19 тысяч. В России сегодня сообщили о 163 новых случаях заражения, таким образом количество зараженных в РФ достигло 658 человек.