Путин в ближайшие часы выступит с обращением по коронавирусу

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к жителям страны в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В ближайшие часы он [Путин] завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — заявил Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, такая необходимость возникла после вчерашнего многочасового совещания, в ходе которого обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране. Также российский лидер провел встречу с правительством и администрацией президента по вопросам поддержки граждан и экономики России на фоне непростой экономической ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса.
Обращение будет транслироваться по ТВ в ближайшие часы. Чтобы выступить перед россиянами, президент отменил рабочую поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве, уточнил Песков.
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 163 человека за последние сутки. На данный момент общее число выявленных инфицированных COVID-19 составляет 658 человек, случаи заражения зарегистрированы в 55 российских регионах, передает «Национальная служба новостей».
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «