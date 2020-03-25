Путин в ближайшие часы выступит с обращением по коронавирусу

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин готовит обращение к населениюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к жителям страны в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В ближайшие часы он [Путин] завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — заявил Песков. По словам пресс-секретаря российского президента, такая необходимость возникла после вчерашнего многочасового совещания, в ходе которого обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране. Также российский лидер провел встречу с правительством и администрацией президента по вопросам поддержки граждан и экономики России на фоне непростой экономической ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса.

Обращение будет транслироваться по ТВ в ближайшие часы. Чтобы выступить перед россиянами, президент отменил рабочую поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве, уточнил Песков.

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 163 человека за последние сутки. На данный момент общее число выявленных инфицированных COVID-19 составляет 658 человек, случаи заражения зарегистрированы в 55 российских регионах, передает «Национальная служба новостей».

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