Курганские власти выбрали место для инфицированных коронавирусом

В Курганской области власти готовятся к возможному росту числа заболевших коронавирусом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обсервационный изолятор в Курганской области, куда смогут направлять больных коронавирусом, располагается в селе Чумляк Щучанского района. В регионе сформированы бригады медиков, которые в случае необходимости будут транспортировать граждан с признаками инфекции. Информация содержится в решении комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации ЧС, размещенном в открытом доступе.

«Провести проверку готовности к работе обсервационного изолятора в селе Чумляк Щучанского района», — содержится в тексте поручения, адресованного департаменту здравоохранения Курганской области.

Ведомство также подготовило 10 бригад в медицинских организациях, в том числе одну на базе ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». Бригады необходимы для транспортировки граждан с признаками новой коронавирусной инфекции.

Департамент здравоохранения, кроме этого, должен «произвести расчет дополнительной потребности по приобретению транспортных изолирующих боксов»; проводить с персоналом обучение и инструктаж по мерам безопасности при завозе новой коронавирусной инфекции.

Получить оперативные комментарии в депздраве URA.RU не удалось, направлен запрос.

Управлению Росгвардии комиссия рекомендовала подготовить личный состав для охраны объектов, в которых планируется размещение больных или контактировавших с ними.

Сеть аптек «Курганфармация», принадлежащих правительству, должна закупить 500 тысяч масок. Аукцион почти на 11 млн рублей уже размещен на сайте госзакупок. Цена за маску при оптовой закупке составила 21,5 рубля.

По последним данным, в Курганской области зарегистрирован единственный подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Состояние пациента, по информации депздрава, удовлетворительное. Ответы на вопросы о коронавирусе жители региона могут получить в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону 46-16-65. И круглосуточно — по телефону 25-03-03.