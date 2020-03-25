Для пожилых пермяков ввели особые правила из-за коронавируса

Пермяков старше 60 лет переводят в режим самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для пермяков старше 60 лет с 26 марта вводится режим самоизоляции, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству региона. Соответствующий указ подпишет глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Пока документ не подписан, но уже оформлен. Будет установлен режим самоизоляции для пожилых», — сообщил URA.RU инсайдер. Также будет дана рекомендация о переводе государственных и муниципальных служащих на удаленную работу. В пресс-службе правительства Прикамья сообщили URA.RU, что такого распоряжения пока нет.

В Пермском крае с 15 марта из-за коронавируса введен режим повышенной готовности. Первый заболевший коронавирусом в Перми был выявлен 13 марта, по состоянию на 25 марта диагноз подтвержден у пяти жителей Прикамья. Более 2500 находятся в самоизоляции.