Половину топ-менеджмента «ВСМПО-Ависма» отправили на карантин из-за коронавируса

С подозрением на заражение коронавирусом был госпитализирован топ-менеджер «ВСМПО-Ависма» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Корпорация «ВСМПО-Ависма» отправила на карантин 89 работников, среди которых и представители топ-менеджмента. В распоряжении URA.RU появился список этих сотрудников. Ранее с подозрением на заражение опасной инфекцией в больницу №40 Екатеринбурга был доставлен топ-менеджер «ВСМПО-Ависма».

«В связи с обстановкой 89 сотрудников корпорации „ВСМПО-Ависма“ находятся на карантине. Кто-то работает из дома, кто-то на больничном. У всех производится забор анализов в соответствии с нормами и сроками Роспотребнадзора», — сообщили в корпорации. По предварительным данным, число сотрудников на карантине может вырасти.

На предприятии заверили, что предпринятые меры на работе не скажутся. «Процент сотрудников организации совершенно небольшой: 89 из 15 тысяч человек. У каждого руководителя есть заместители, которые выполняли его функции во время отпуска или больничного. Они обладают всеми нужными компетенциями, чтобы производство продолжало стабильно работать», — уточнили там.

По информации источника URA.RU, число отправленных на карантин значительно больше. «По последним данным, на карантине сейчас 171 сотрудник», — объяснил инсайдер. По его словам, среди сотрудников, которых отправили на карантин, четверо представителей руководства корпорации. Один уже находится в больнице № 40 Екатеринбурга. Всего в топ-менеджмент ВСМПО входит 12 человек. Мэр Верхней Салды Михаил Михаил Савченко ушел на двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с потенциальным зараженным.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» осуществляет полный технологический цикл производства титановых сплавов: от переработки сырья, до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Компания является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для самолетов Boeing.