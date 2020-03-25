Пока в России ситуация остается под контролем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в России станет угрожающей, когда заболеваемость вырастет в десять раз. Такое мнение высказал в разговоре с URA.RU вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн, комментируя новые данные о числе заболевших в мире.

В России за сутки выявлено 163 новых зараженных коронавирусом, общая численность ставила 658, из них 410 — в Москве. Анатолий Альтштейн отметил, что пока данные позволяют надеяться на благоприятное течение пандемии в России — без резких скачков. Он перечислил условия, которые будут требовать принятия более серьезных мер: «Если раз в десять возрастет число заразившихся, погибших будет много».

В странах — лидерах по числу заболевших ситуация развивается намного более тревожно. Так, в Италии на 24 марта, были заражены вирусом 64378 человек, из них 6077 скончались, к 25 марта цифры увеличились: 69176 больных и 6820 погибших. Серьезный рост отмечен в США, там число заболевших выросло с 46450 до 54893 человек, умерших — с 593 до 780.

Неблагоприятной обстановка по коронавирусу остается в Испании: за сутки количество больных с 39673 человек выросло до 42058, умерших — с 2696 до 2991. Во Франции за сутки коронавирусом заразилось более двух тысяч человек, общее число выросло с 19865 до 22300 человек, число умерших достигло 1100.

Рост числа зараженных в России не так велик, как в Европе

Ранее эксперты сообщали URA.RU, что система эпидконтроля в России работает лучше, чем в европейских странах, однако число заболевших может вырасти из-за массового возвращения туристов из других стран.