Путевка закончилась, туристы сидят на чемоданах вторые сутки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Перми вторые сутки не могут вылететь на родину из ОАЭ из-за закрытия властями страны воздушного пространства.

«Вторые сутки нас не выпускают из страны. Не кормят, у нас нет воды. Мы хотим, но не можем покинуть эту страну. Хочется домой», — цитирует пермячку Дарью « Комсомольская правда». Женщина уточнила, что путевку приобретала у компании Anex Tour через оператора Pegas touristik. На момент покупки тура, по словам Дарьи, туроператор заверял, что в стране нет эпидемии коронавируса, а значит, не возникнет никаких проблем.

«На момент оформления тура оператор знал, что из-за карантина в стране закрыты пляжи, отменены шведские столы, недоступны экскурсии. Но нам продали тур, заверив, что все прекрасно, что проблем с перелетом не возникнет», — пожаловалась жительница Перми. Вернуться в Россию она вместе с семьей должна была в ночь на 24 марта.

На данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах пребывают свыше двух тысяч русских туристов. Ранее власти ОАЭ не пустили летевший в Дубай для эвакуации российских граждан самолет «Победы», передает «Национальная служба новостей».