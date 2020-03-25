Жители Перми вторые сутки не могут вылететь на родину из ОАЭ из-за закрытия властями страны воздушного пространства.
«Вторые сутки нас не выпускают из страны. Не кормят, у нас нет воды. Мы хотим, но не можем покинуть эту страну. Хочется домой», — цитирует пермячку Дарью «
«На момент оформления тура оператор знал, что из-за карантина в стране закрыты пляжи, отменены шведские столы, недоступны экскурсии. Но нам продали тур, заверив, что все прекрасно, что проблем с перелетом не возникнет», — пожаловалась жительница Перми. Вернуться в Россию она вместе с семьей должна была в ночь на 24 марта.
На данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах пребывают свыше двух тысяч русских туристов. Ранее власти ОАЭ не пустили летевший в Дубай для эвакуации российских граждан самолет «Победы», передает «Национальная служба новостей».
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