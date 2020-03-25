Губернатор Текслер объявил о создании «челябинской Коммунарки» для больных коронавирусом

Алексей Текслер сообщил, что делается для борьбы с пандемией на Южном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске на базе клинической больницы №2 развернут 400 коек для приема больных коронавирусом, передает корреспондент URA.RU. Об этом заявил 25 марта на брифинге губернатора Алексей Текслер, назвав больницу «челябинской Коммунаркой» по аналогии с главной больницей такого рода в Москве.

«На базе клинической больницы №2 в Челябинске разворачиваем нашу, если хотите, Коммунарку на 400 коек. В резерве остается областной туберкулезный диспансер, где после капремонта действует карантинный центр по коронавирусу», — заявил глава региона спустя несколько часов после обращения президента Владимира Путина. Также больных готовы принять еще в трех инфекционных отделениях.

С 26 марта на Южном Урале начнут закрываться практически все досуговые заведения и перестанут работать учреждения образования. «Приостанавливается работа развлекательных заведений и всей системы среднего образования, а также кружков и секций — каникулы переходят в карантин. В ЗАГСах будут просить отказаться от торжественной регистрации брака, — заявил губернатор. — Для лиц старше 65 лет вводится карантин, одиноким организуют доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости». С этого же дня приостанавливается деятельность ночных клубов, детских комнат, кинотеатров и так далее. Что касается работы детских садов, то принято решение — до конца недели в садиках свободное посещение. На будущей неделе, которая станет выходной, в садиках действуют дежурные группы для тех, у кого оба родителя работают.

По данным на вечер 25 марта, в области инфекция подтверждена у пяти человек. Они находятся в больницах Челябинска, Миасса и Екатеринбурга. У трех южноуральцев выявлены условно положительные результаты на COVID-19, заключения новосибирского центра «Вектор» они ждут в инфекционном стационаре. Под наблюдением врачей в регионе находятся свыше трех тысяч человек, соблюдение ими режима изоляции контролирует полиция.