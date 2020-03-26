Общий тираж номеров о поправках в Конституцию — более 13 миллионов экземпляров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Для продвижения поправок в Конституцию типографии России отпечатали более 13 миллионов газет и около 10 миллионов плакатов, сообщил источник URA.RU. На всех печатных материалах указана дата — 22 апреля, из-за переноса голосования на неопределенный срок тиражи придется уничтожить.

Изменению Конституции полностью посвящены выпуск «Российской газеты» №52 (8106) тиражом 3 миллиона 465 тысяч 200 экземпляров (40 полос) и спецвыпуск «Комсомольской правды» тиражом 10 миллионов экземпляров (16 полос) — всего 296 миллионов 608 тысяч страниц.

Оба издания продвигают идею поправок в Конституцию цитатами Владимира Путина, ремарками членов рабочей группы по внесению правок актера Владимира Машкова, космонавта Валентины Терешковой, сенаторов Совета Федерации Валентина Косачева, Андрея Климова, лидеров общественного мнения.

Собеседники в трех регионах подтвердили, что печать тиража распределили по десяткам типографий. «Значительная часть тиража обоих изданий откатали на типографиях, которые принадлежат «КП» (Издательский дом «Комсомольская Правда») и «РГ» («Российская газета»), отдельные заказы получили частные типографии, всего было задействовано до 30 печатных предприятий. Стоимость заказа соответствует рыночной, утверждает источник в ИД «Комсомольская правда». Каждый регион, не считая Москвы, получил от 50000 до 200000 экземпляров, утверждает инсайдер.

«Рассматривается вопрос об уничтожении тиража, — утверждает источник в избиркоме одного из регионов УрФО. — Имиджевые потери от того, что начнется бесплатное распространение газеты с неверной датой голосования после того, как президент объявил о его отмене, велики».

Одновременно списанию подлежит порядка 10 миллионов плакатом А4 и А5, на которых также указана оригинальная дата голосования — 22 апреля.

Советник главы избиркома Свердловской области Анастасия Анисимова сообщила, что по линии избиркома распространяется только около 10000 экземпляров газеты. «У нас 5064 экземпляров „Российский газеты“ и 5142 экземпляров „Комсомольской правды“ — по две на каждую участковую избирательную комиссию. Даже если дату голосования перенесут, мы все равно передадим весь тираж в участковые комиссии. К тому же сама дата — 22 апреля — там упоминается пару раз», — рассказала Анисимова.

Главный редактор «Российской газеты» и Интернет-портала «Российская газета» Владислав Фронин заявил URA.RU: «Мне эти факты [о газетах с информацией о конституции, которые остались лежать на складах, ] неизвестны».

URA.RU направил запрос об использовании агитационно-печатных материалов с устаревшей датой голосования в ЦИК

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За изменение Конституции агитирует Владимир Машков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU