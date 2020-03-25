В Госдуме предложили сажать россиян за фейки о коронавирусе

В Госдуме рассмотрят законопроект о наказании за нарушение карантина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За распространение недостоверной информации о коронавирусе будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы или выплаты штрафа. Размер санкций еще обсуждается, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«По фейкам тоже будут предусматриваться штрафы и, скорее всего, наказание в виде лишения свободы», — цитирует Крашенинникова РИА «Новости». При этом депутат отметил, что сумма, предусмотренная за дезинформацию, пока не определена, однако предполагается, что она превысит сотни тысяч рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с Крашенинниковым внесли на рассмотрение законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Законопроект предусматривает усиление наказания за нарушение эпидемиологических норм, приведшее к заражению окружающих людей. В случае, если это повлекло за собой смерть двух и более заболевших, нарушителя могут отправить за решетку на срок до семи лет. Согласно планам рабочей авторов проекта закона, ко второму чтению документ будет дополнен поправками, предполагающими введение санкций за распространение фейков о ситуации с коронавирусом, передает РАПСИ .

Жительницу Амурской области привлекут к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе в России. На данный момент ей может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей. Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не верить фейкам о ситуации с коронавирусом, напоминает агентство Nation News.