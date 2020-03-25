Сбербанк вводит комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей

Новые правила начнут действовать с апреля 2020 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Сбербанке намерены ввести ежемесячный лимит в 50 тысяч рублей на бесплатные переводы между физическими лицами. Об этом сообщила заместитель председателя правления банка Светлана Кирсанова.

«Планируем сделать лимит на переводы в размере 50 тысяч рублей. Соответственно, независимо от города все, что до 50 тысяч рублей, для клиентов будет бесплатно», — цитирует ТАСС Кирсанову. Представитель банка уточнила, что большинство клиентов не заметит изменений и продолжат получать услугу бесплатно, поскольку «под этот лимит в 50 тысяч рублей с точки зрения среднего количества переводов попадает более 88% всех клиентов».

Для тех, чьи переводы в месяц все же превышают отметку в 50 тысяч рублей, в банке подготовят альтернативную услугу — подписку на безлимитные переводы. За это ежемесячно необходимо доплачивать 134 рубля, но сам лимит будет снят.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене так называемого «банковского роуминга» — дополнительной комиссии за переводы между счетами, открытыми в разных региональных подразделениях одного банка. Предполагается, что в рамках этого закона Сбербанк создаст единое тарифное пространство уже в июле.