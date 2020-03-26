Эпидемиолог заявил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России

Количество заболевших в России начало расти с геометрической прогрессией, отмечает Николай Малышев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия готовится к «взрывному» продолжению ситуации с пандемией коронавируса. Такое мнение выразил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в ходе передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции», — заявил Малышев, добавив, что ранее количество заболевших увеличивалось в арифметической прогрессии, а теперь в геометрической.

Ученый добавил, что сейчас по всей России готовятся новые стационары и койки, которые стараются оборудовать по всем необходимым стандартам. Малышев верит, что эти меры помогут взять верх над распространением болезни и отмечает, что в такой ситуации главное — не растеряться и своевременно оказывать помощь тем, кому она необходима.

При этом Малышев предположил, что в будущем будет заболевать огромное количество людей, и всем им потребуется медицинская помощь.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С того момента заболевание распространилось по всему миру. На настоящий момент зарегистрировано более 468 с половиной случаев заболевания, из них вылечились около 114 тысяч человек, умерло более 21 тысячи. В России за последние сутки было выявлено 163 новых случая заболевания, напоминает «Утро.ру». 29 россиян были выписаны из больниц, скончались два пожилых человека. В стране принимается комплекс мер по сдерживанию распространения инфекции, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все рестораны и кафе должны быть закрыты во время нерабочей недели, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, передает Nation News.