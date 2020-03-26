Скандальный депутат претендует на место в ямальском заксобрании

Роман Арефьев заявился на участие в голосовании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев заявился для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». О своем решении политик сообщил URA.RU.

«Подал документы на предварительное голосование партии «Единая Россия по отбору кандидатов в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва», — заявил Арефьев. По словам политика, его решение продиктовано тем, что он чувствует в себе силы для решения более масштабных задач «во славу Ямала».

В ноябре прошлого года Арефьев был исключен из политсовета регионального отделения «Единой России». Кроме Арефьева «в порядке плановой ротации» политсовет покинули Максим Григорьев, Дмитрий Гринюк, Максим Коробов, Сергей Семериков.

Политик прославился призывами сжигать американские доллары и выливать в унитаз колу. Патриотические акции, в которых Арефьев принимал участие, нашли поддержку далеко не у всех его сторонников.

Тем временем, из-за введения режима повышенной готовности по коронавирусу праймериз «Единой России» пройдут в этом году в измененном формате. Дебаты участников предварительного голосования претендентов на место в заксобрании пройдут в режиме видеоконференций, а голосование будет электронным.