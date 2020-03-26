25 марта 2020

Сенатор Рязанский объяснил, как выходная неделя в России скажется на праздниках

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Праздничный фейерверк на День Победы. Екатеринбург, салют, праздник, фейерверк
Майские и новогодние праздники в стране пройдут в обычном режимеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Выходная неделя, которую объявил накануне президент России Владимир Путин, не скажется на праздничных днях в стране. Об этом рассказал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», —цитирует его РИА «Новости». По словам парламентария, объявление выходной недели является реакцией государства на внештатную ситуацию.

Ранее Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Заработную плату гражданам при этом сохранят. Однако выходная неделя не распространяется на работников медицинской сферы и сотрудников магазинов, напоминает «Утро.ру».

Также во время обращения Путин предложил ввести в стране кредитные каникулы. Отсрочку могут получить россияне, чей доход стал меньше более чем на 30%, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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