Сенатор Рязанский объяснил, как выходная неделя в России скажется на праздниках

Майские и новогодние праздники в стране пройдут в обычном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выходная неделя, которую объявил накануне президент России Владимир Путин, не скажется на праздничных днях в стране. Об этом рассказал первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил», —цитирует его РИА «Новости». По словам парламентария, объявление выходной недели является реакцией государства на внештатную ситуацию.

Ранее Путин в своем обращении к россиянам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Заработную плату гражданам при этом сохранят. Однако выходная неделя не распространяется на работников медицинской сферы и сотрудников магазинов, напоминает «Утро.ру».

Также во время обращения Путин предложил ввести в стране кредитные каникулы. Отсрочку могут получить россияне, чей доход стал меньше более чем на 30%, пишет «Национальная служба новостей».