В Верховной раде призвали Украину попросить помощи у России

Украине следует попросить помощи у России, считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Украине стоит обратиться за помощью к России из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Украине стоит прекратить «заигрывания» со странами, которые ранее обещали ей различные меры поддержки и понять, что страна осталась один на один с ситуацией с COVID-19, говорит депутат. «Надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей», — заявил Рабинович.

Он добавил, что Украине, кроме того, следует извиниться перед коммунистическим Китаем за свою программу декоммунизации.

Ранее сообщалось, что Россия направила 14 самолетов Ил-76 в Италию с медиками и гумпомощью на борту для помощи в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. На Апеннинский полуостров было отправлено около 100 вирусологов и эпидемиологов, а также средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территорий, передает «Общественное телевидение России». Отмечается, что число инфицированных в Италии снижается уже двое суток подряд.