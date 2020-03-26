25 марта 2020

В Верховной раде призвали Украину попросить помощи у России

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, карантин, вирус, коронавирус, covid-19, covid19, проверка на вирусы
Украине следует попросить помощи у России, считает депутат Верховной рады Вадим РабиновичФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Украине стоит обратиться за помощью к России из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Украине стоит прекратить «заигрывания» со странами, которые ранее обещали ей различные меры поддержки и понять, что страна осталась один на один с ситуацией с COVID-19, говорит депутат. «Надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет: когда речь идет о жизни людей», — заявил Рабинович.

Он добавил, что Украине, кроме того, следует извиниться перед коммунистическим Китаем за свою программу декоммунизации.

Ранее сообщалось, что Россия направила 14 самолетов Ил-76 в Италию с медиками и гумпомощью на борту для помощи в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. На Апеннинский полуостров было отправлено около 100 вирусологов и эпидемиологов, а также средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и территорий, передает «Общественное телевидение России». Отмечается, что число инфицированных в Италии снижается уже двое суток подряд.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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