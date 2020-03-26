В Прикамье назначен новый мэр вместо уволенного из-за отдыха в ОАЭ в период пандемии коронавируса

Экс-глава Кунгурского района Вадим Лысанов утвержден в должности исполняющего обязанности мэра Кунгура, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий глава Кунгура Сергей Гордеев уволился после скандала, связанного с его отдыхом в ОАЭ после введения в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
«Депутаты думы Кунгура сегодня единогласно утвердили кандидатуру Лысанова на должность главы. „За“ проголосовало 20 из 20 присутствующих депутатов», — сообщил URA.RU инсайдер.
В пресс-службе мэрии Кунгура сообщили URA.RU, что Лысанов приступит к исполнению своих обязанностей с 27 марта. «Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кунгура Гордеева С. В. по собственной инициативе с 26 марта 2020 года», — уточнили там.
URA.RU рассказывало, что Гордеев после введения в Пермском крае режима повышенной готовности из-за коронавируса и рекомендации для чиновников со стороны главы Прикамья Дмитрия Махонина не покидать пределы страны, уехал в отпуск в ОАЭ. После возвращения в Россию он пытался выйти на работу, но ему это не позволили сделать. Позже он написал заявление об увольнении.
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