Снежные валы, наледь на дорожках и огромные сугробы создают реальную опасность для посетителей Ноябрьской ЦГБ. К такому выводу пришел депутат Государственной думы РФ Владимир Пушкарев, проверивший готовность больницы к приему больных коронавирусом.
«При полной готовности к вирусу, прилегающая территория к больнице в плачевном состоянии, — написал депутат в своем отчете в Instagram. — Из-за сугробов и наледи люди с трудом могут пройти в здание». По словам Пушкарева, сейчас каждый посетитель рискует получить травму.
Такое содержание территорий социальных объектов недопустимо, заявил депутат. Он отметил, что возьмет под личный контроль, почему подрядчик, который должен был отвечать за уборку снега, не выполняет обязательства.
Редакция URA.RU запросила комментарии в мэрии Ноябрьска. В ЦГБ был итакже направлен официальный запрос.
Ранее сообщалось, что по результатам проверки, проведенной в ЦГБ Ноябрьска Росздравнадзором, был выявлен ряд нарушений. Часть услуг, которые предоставляет больница, оказались не лицензированы, из-за чего были наказаны должностные лица учреждения.