На Ямале изолировали вахтовиков, контактировавших с зараженным коронавирусом

Рабочих поместили в медучреждения, где проверят наличие коронавирусной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С Бованенковского месторождения (ЯНАО) изолировали 20 вахтовиков, которые контактировали с больным коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе.

«Всем сегодня проведут тесты на коронавирусную инфекцию, люди будут в ближайшие четыре дня находиться в учреждениях в изоляции под присмотром медиков. В случае, если анализы будут отрицательными, вахтовики будут выписаны на 14-тый день по окончании карантина», — сообщили в штабе.

Там уточнили, что двоих вахтовиков готовятся принять специалисты инфекционного отделения Надымской больницы. Оставшихся 18 человек примет обсерватор в Ноябрьске. По словам специалистов оперативного штаба, вахтовики прибыли на Ямал из Москвы до введения режима повышенной готовности, который объявили 16 марта. «У всех 20 человек сегодня десятый день с момента контакта. По методике исследований на коронавирус — самое подходящее время для забота анализов», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам, которые работают вахтовым методом на предприятиях «НОВАТЭКа» и дочерней структуры «Газпрома» — «Газпром добыча Ямбург», а также иностранным специалистам из «Белоруснефть» продлили вахту до трех месяцев из-за ситуации с коронавирусом. Помимо прочего в регионе из-за особых условий медикам отложили запланированные отпуска, а школьников досрочно распустили на каникулы.