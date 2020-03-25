Иностранные рабочие оказались в ловушке на Ямале из-за коронавируса

Рабочим из Белорусии продлили срок вахты до 1 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вахтовики из Белоруссии, которые трудятся на Ямале, не смогут до 1 мая вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе госкомпании «Белоруснефть», дочерняя структура которой «Янгпур» занимается разработкой месторождений в округе.

«Мы сейчас разрабатываем программу мер по поддержке [вахтовиков]. Людей никто не бросит», — сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что никаких акций протеста от вахтовиков нет. По словам специалистов пресс-службы «Белоруснефть», люди восприняли новость о продлении срока вахты спокойно, так как понимают, что это вынужденная мера. «У нас нет такого, чтобы мы не платили людям зарплату на предприятии. Все вопросы сейчас находятся на контроле. Они будут решены. Люди не останутся без поддержки», — резюмировали в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичные меры коснулись вахтовиков из «НОВАТЭКа» и дочерней структуры «Газпрома» — «Газпром добыча Ямбург». Рабочим продлили срок вахты до до трех месяцев.

В ЯНАО с 16 марта действует режим повышенной готовности по коронавирусу. Его ввели после заседания оперативного штаба. Из-за особых условий медикам отложили запланированные отпуска, а школьников досрочно распустили на каникулы.